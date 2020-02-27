وظائف شاغرة : «وظائف خالية» جهاز رعاية وتشغيل الشباب يُعلن عن توفير فرص عمل لجميع المؤهلات

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن وجود وظائف خالية وفرص عمل سيتم توفيرها للشباب بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك في الإعلان الذي صدر منذ أيام بتاريخ 20 فبراير من عام 2020 الجاري، وفيما يلي سوف نُقدم لكم التخصصات المطلوبة وكذلك طريقة التقديم لشغل الوظيفة. وظائف خالية بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة وأشار الجهاز إلى وجود وظائف خالية للشباب في شركة “أمريكانا” بالتخصصات التالية : كاشير وويتر وطباخ براتب 2500 جنيه للعمل 9 ساعات يومياً بشرط أن يكون سن المُتقدم من 18 : 35 عام، ومندوب توصيل براتب 2600 جنيه لديه رُخصة قيادة يجيد القراءة ولا يزيد السن عن 40 عام. وأعلنت شركة سينا مصر للأمن عن حاجاتها للتخصصات التالية : Advertisements مدير مالي براتب 7000 جنيه لديه مؤهل عالي وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، ومدير مبيعات براتب من 4000 إلى 5000 جنيه لديه خبرة بالمبيعات في مجال الأمن، وسكرتيرة تنفيذية لديها خبرة بالحاسب الآلي ومحاسب عام بمؤهل عالي براتب من 3000 إلى 4000 جنيه، وأفراد أمن بالشيخ زايد و6 أكتوبر وبرج العرب براتب من 2400 إلى 2700 جنيه، ومشرف أمن خبرة مؤهل متوسط براتب 3200 جنيه. ويتم التقديم في الوظائف عن طريق التوجه للعنوان التالي : 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي – فوق مطعم المانش

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