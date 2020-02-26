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2020-02-26 وظائف إدارية بـ مجلس الضمان الصحي لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض عن توفر وظائف إدارية لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) و(الموارد البشرية) وفق التالي: 1- رئيس قسم الشراء: – المؤهلات والخبرات والقدرات: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

يفضل شهادة CIPP أو CIPM أو CIPC أو CEPP أو PMPPC أو CSCA.

اللغة الإنجليزية (متوسط).

خبرة لا تقل عن 7 سنوات على الأقل.

خبرة في عمليات الشراء.

يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية. 2- أخصائي توظيف: – المؤهلات والخبرات والقدرات: Advertisements بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات ويفضل في مجال التوظيف أو التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

يفضل شهادة CIPD أو PHR أو SHRM CP.

اللغة الإنجليزية (مبتدئ). 3- أخصائي إداري: – المؤهلات والخبرات والقدرات: بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

اللغة الإنجليزية (مبتدئ).

حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات.

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس. – الوثائق المطلوبة للتقديم: السيرة الذاتية.

صور من الشهادات العلمية والمهنية.

صورة من شهادات الخبرة (إن وجدت).

صورة شخصية حديثة. للتقديم بإرسال الوثائق أعلاه على البريد الإلكتروني ([email protected])، مع إدراج مسمى الوظيفة في موضوع البريد الإلكتروني. – تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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