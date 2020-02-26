وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة الزامل

2020-02-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول موظف نظم الأعمال (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

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– مدير تخطيط الموارد (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص التجارة.

– مهندس ضمان (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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