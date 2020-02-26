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2020-02-26 صحة المدينة تفتح باب التقديم على الوظائف الموسمية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة عن فتح باب التقديم للوظائف الموسمية المؤقتة للعام الجاري 1441هـ، عن طريق التعاقد الداخلي، وذلك وفق التخصصات التالية: – طبيب. – طبيبة. – فني تمريض. – فنية تمريض. – فني إسعاف. – فني صيدلة. – فني تعقيم. Advertisements – فني أشعة. – فني سجلات. – فني إحصاء. – مراقب وبائيات. – فني معلوماتية صحية. – مدخل بيانات. – سائق. – حارس أمن. – حارسة أمن. وأوضحت المديرية أن على الراغبين بالتقديم مراجعة إدارة خدمات الموارد البشرية بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/7/6هـ، ولمدة خمسة أيام. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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