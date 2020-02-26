وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

2020-02-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل ثاني موارد بشرية ورواتب.

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– محلل معلومات القوى العاملة.

– أخصائي مزايا وتعويضات.

– مساعد إداري ثالث.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2 رجب 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الجمعة الموافق 11 رجب 1441هـ.

وأفادت الجامعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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