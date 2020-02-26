وظائف شاغرة في رئاسة هيئة الأمر بالمعروف

2020-02-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر موقعها الإلكتروني، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في التعيين على الوظائف المستثناة “عضو هيئة”، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– الوظائف خاصة بالذكور فقط.

– ألّا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

– أن تتوفر فيه الشروط المناسبة لكل وظيفة.

Advertisements

– المتقدمون من منسوبي الرئاسة العامة وفروعها أو من لهم خدمة بالدولة أو من خارج الهيئة سوف تطبق عليهم الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية.

– لا يحق لموظفي الدولة الذين على رأس العمل الدخول بالمسابقة إلا بالمؤهل فقط.

– التقديم يكون لوظيفة واحدة.

– يتم التقديم فقط عن طريق الموقع ولن يقبل أي طلب ورقي.

ودعت الرئاسة الراغبين ممن تتوفر لديهم الشروط لشغل تلك الوظائف التقدم عبر موقع الرئاسة العامة الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 رجب 1441هـ، ويستمر لمدة أسبوعين.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر