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وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز
لحملة شهادة الثانوية العامة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد وظيفتين شاغرتين بمسمى “مشغل آلات مكتبية”، على بند الأجور فئة (أ) ذات الأرقام (28 ، 48)، للعمل بمركز الوثائق والمحفوظات، وترغب الإدارة إشغالهما بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن يكون لائقًا طبيًا.
– أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة.
– ألّا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا.
– ألّا يكون ملتحقًا بوظيفة أخرى.
– يفضل من تكون لديه الخبرة المناسبة والقدرة على تشغيل الآلات المكتبية المختلفة (أجهزة الحاسب الآلي، الطابعات، آلات التصوير، الماسح الضوئي، الفاكس، دواليب أرشفة الحفظ الكهربائية، البروجكتور).
– يفضل أن يكون من سكان مدينة جدة.
وبينت الإدارة أن المستندات المطلوبة هي:
. تقديم السيرة الذاتية موضحًا بها الخبرات السابقة.
. صورة من شهادة الثانوية العامة مع الأصل للمطابقة.
. صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.
. صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك مع الأصل للمطابقة
وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ خلال يومي الأحد والاثنين الموافق 6-7 رجب 1441هـ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا، وذلك بالبرج الشمالي مقابل عمادة شؤون المكتبات الدور الأول.
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