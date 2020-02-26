وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

2020-02-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد وظيفتين شاغرتين بمسمى “مشغل آلات مكتبية”، على بند الأجور فئة (أ) ذات الأرقام (28 ، 48)، للعمل بمركز الوثائق والمحفوظات، وترغب الإدارة إشغالهما بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون لائقًا طبيًا.

– أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة.

– ألّا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا.

– ألّا يكون ملتحقًا بوظيفة أخرى.

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– يفضل من تكون لديه الخبرة المناسبة والقدرة على تشغيل الآلات المكتبية المختلفة (أجهزة الحاسب الآلي، الطابعات، آلات التصوير، الماسح الضوئي، الفاكس، دواليب أرشفة الحفظ الكهربائية، البروجكتور).

– يفضل أن يكون من سكان مدينة جدة.

وبينت الإدارة أن المستندات المطلوبة هي:

. تقديم السيرة الذاتية موضحًا بها الخبرات السابقة.

. صورة من شهادة الثانوية العامة مع الأصل للمطابقة.

. صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.

. صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك مع الأصل للمطابقة

وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ خلال يومي الأحد والاثنين الموافق 6-7 رجب 1441هـ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا، وذلك بالبرج الشمالي مقابل عمادة شؤون المكتبات الدور الأول.

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