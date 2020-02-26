وظائف إدارية شاغرة بوزارة الدفاع

2020-02-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد وظيفتين إداريتين شاغرتين للرجال، على بند التشغيل والصيانة، للعمل بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– موظف علاقات عامة وإعلام: درجة البكالوريوس في تخصص علاقات عامة وإعلام، مع وجود خبرة سنتين.

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– مترجم لغة إنجليزية: درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، مع وجود خبرة 5 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن على الراغبين التقدم بإرسال طلباتهم على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/07/06هـ ويستمر إلى تاريخ 1441/07/12هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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