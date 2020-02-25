وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية

2020-02-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وبينت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير الكفاءات (الرياض).

– أخصائي تخطيط القوى العاملة الإستراتيجية (الرياض).

– أخصائي القنوات الرقمية (الرياض).

– أخصائي التحليل المالي (الرياض).

Advertisements

– أخصائي تحليلات المال والأعمال (الرياض).

– أخصائي الحسابات (جدة).

– أخصائي الأصول الثابتة (جدة).

– أخصائي التخطيط والتقارير (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر