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وظائف شاغرة بمتاجر بنده في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة، والخرج.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. كاشير- بنده حي المصيف (الرياض).
. مدير إدارة الممتلكات (جدة).
. كاشير- هايبر بنده مجمع الثغر (الرياض).
. كاشير- بنده (الخرج).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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