وظائف فنية وهندسية شاغرة بطيران السعودية الخليجية

2020-02-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني طائرات- صيانة ميكانيكية.

. فني إلكترونيات طيران.

. فني صيانة- إلكترونيات طيران.

. فني مقصورة طائرات.

Advertisements

. فني معدات طائرات- الصفائح المعدنية.

. مهندس الطاقة.

. مهندس الهياكل.

. مهندس صيانة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر