وظائف إدارية شاغرة بهيئة الأرصاد وحماية البيئة

2020-02-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (3) وظائف شاغرة للرجال، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، على المرتبة السادسة على مسمى “باحث قانوني مساعد”؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في محافظة جدة.

وبينت الهيئة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– الوظائف المعلن عنها للمرتبة (السادسة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

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– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ الساعة التاسعة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 6 رجب 1441هـ، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم الخميس الموافق 10 رجب 1441هـ، وذلك من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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