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2020-02-25 65 وظيفة بعدة تخصصات في مكة المكرمة لحملة البكالوريوس والدبلوم والشهادة المتوسطة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت شركة مجموعة سدر عن توفر 65 وظيفة شاغرة للعمل في مكة المكرمة لحملة المؤهلات التالية : Advertisements درجة البكالوريوس

شهادة جامعية متوسطة

دبلوم ثانوي

دبلوم ثانوي صناعي

شهادة مركز تدريب مهني بعد الكفاءة المتوسطة . – وفق المسميات التالية : مساعد مدير مشروع مدير قسم الأعمال المدنية والمعمارية مدير قسم الزراعة مدير قسم أعمال التبريد والتكييف مدير قسم الأعمال الميكانيكية مدير قسم الأعمال الإلكترونية مدير قسم الأعمال الكهربائية مهندس تبريد وتكييف مهندس ميكانيكي مهندس كهربائي مهندس شبكات حاسب آلي مراقب مدني / معماري مراقب ميكانيكا تبريد وتكييف فني تبريد وتكييف مراقب ميكانيكي عام فني ميكانيكي عام فني كهرباء جهد منخفض فني شبكات حاسب آلي مدير قسم النظافة مراقب نظافة فني تبريد وتكييف فني كهرباء جهد منخفض فني شبكات هاتف فني دهان فني نجار سباك مساعد فني تبريد وتكييف مساعد فني كهرباء التفاصيل وطريقة التقديم من خلال التفاصيل التالية: تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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