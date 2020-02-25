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2020-02-25 30 وظيفة للرجال عبر طاقات في الرياض عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توفر 30 وظيفة شاغرة (للرجال)، للعمل بفروع الشركة بمدينة الرياض، بمسمى (كاشير)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه. الشروط التقديم :-

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

3- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتوسط).

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي (مستوى مُتوسط).

5- لا يشترط وجود خبرة سابقة. الراتب :-

– الراتب (4,000 ريال) Advertisements الوصف الوظيفي:

– استلام الدفعات نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان أو بالطرق الأخرى من العملاء، وتحرير الإيصالات، وتشغيل آلات تسجيل النقود، وتسوية المبالغ النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات. تاريخ التقديم :- التقديم مُتاح الآن وينتهي بتاريخ 2020/03/24م. رابط التقديم : من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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