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2020-02-25 بنك الرياض يعلن عن توفر 4 وظائف عبر طاقات من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن بنك الرياض عن توفر ( 4 ) وظائف شاغرة ( للرجال و النساء ) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ، للعمل في مدينة الرياض، بمسمى ( محاسب )، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، وفق التالي : – الشروط: Advertisements أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / محاسبة

لا يشترط توفر خبرة سابقة. – وصف التدريب : المساعدة في تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية. – للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنــا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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