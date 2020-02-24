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45 وظيفة شاغرة للخريجين بشركة الكفاح القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والهفوف.
وأبرزت شركة الكفاح، أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
– خريجي الهندسة المعمارية (عدد 5 وظائف/ الخبر).
– خريجو الهندسة الميكانيكية (عدد 5 وظائف/ الهفوف).
– خريجو الهندسة الكهربائية (عدد 5 وظائف/ الهفوف).
– خريجو الهندسة الميكانيكية (عدد 10 وظائف/ الخبر).
– خريجو الهندسة الكهربائية (عدد 10 وظائف/ الخبر).
– خريجو الهندسة المدنية (عدد 10 وظائف/ الخبر).
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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