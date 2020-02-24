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وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل
لحملة شهادات الماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية شاغرة لحملة شهادات الماجستير، وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة حسب التخصصات الموضحة بموقع الجامعة، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألّا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.
– أن يكون حاصلًا على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ ماجستير) من جامعات مرموقة ومعترف بها، علمًا أن الأولوية ستعطى للمتميزين.
– توفر الخبرات المطلوبة لكل وظيفة حسب البيان وإرفاق ما يفيد الشهادات التخصصية إن وجدت.
– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.
– أن تكون جميع المؤهلات امتدادًا للتخصص.
– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.
– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.
– أن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًا.
– اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.
– الأولوية ستُعطى للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
ودعت الجامعة الراغبين والراغبات بالتقديم ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 /7 /1441هـ الموافق 25 /2 /2020م وينتهي الساعة الثالثة عصرًا من يوم السبت 5 /7 /1441هـ الموافق 29 /2 /2020م، مشيرة إلى أنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.
وللتقديم والاطلاع على التخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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