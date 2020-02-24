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وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة النهدي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في المدن التالية: (الرياض، وجدة، الدمام، والخبر، والجبيل، والظهران، وأس تنورة، والجبيل الصناعية، والقطيف، والهفوف).
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– صيدلي (الرياض).
– صيدلي (محافظات المنطقة الشرقية).
– مدير مشروع تقنية المعلومات للبيع بالتجزئة (جدة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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