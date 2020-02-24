17 وظيفة للرجال والنساء بـ المستشفى السعودي الألماني عبر طاقات

2020-02-24

متابعات الخليج 365 - عسير

أعلن المستشفى السعودي الألماني عن توفر 17 وظيفة صحية وإدارية (للرجال والنساء)، للعمل بالمستشفى بعسير، بالمسميات التالية (أخصائي علاقات عامة، وصيدلي، ومترجم، وأخصائي تجارب سريرية، وأخصائي تسويق)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف المتوفرة:-

1- أخصائي علاقات عامة (للجنسين – العدد 4 وظائف):

1- درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

2- صيدلي (للجنسين – العدد 4 وظائف):

1- درجة البكالوريوس في تخصص (صيدلة).

3- مترجم (للجنسين – العدد 3 وظائف):

1- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغات والترجمة، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.

4- أخصائي تجارب سريرية (للجنسين – وظيفتان):

1- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات الطب والعلوم الصحية.

5- أخصائي تسويق (للجنسين – العدد 4 وظائف):

1- درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق).

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الشروط التقديم :-

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

تاريخ التقديم :-

مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 2020/02/24م وينتهي بتاريخ 2020/03/24م.

رابط التقديم :-

1- أخصائي علاقات عامة (للجنسين – العدد 4 وظائف)

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2- صيدلي (للجنسين – العدد 4 وظائف)

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3- مترجم (للجنسين – العدد 3 وظائف)

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4- أخصائي تجارب سريرية (للجنسين – وظيفتان)

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5- أخصائي تسويق (للجنسين – العدد 4 وظائف)

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