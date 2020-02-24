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2020-02-24 وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي للعمل بالشركة في مدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال)، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، بمسمى (سكرتير أول Senior Secretary)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه: الشروط المطلوبة : Advertisements 1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (السكرتارية، إدارة الأعمال، إدارة عامة، إدارة مكتبية) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنة كسكرتير في قسم شؤون الموظفين.

3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً) تاريخ التقديم على الوظيفة :- مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. رابط التقديم على الوظيفة :- (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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