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2020-02-24 وظائف بـ برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل لحملة درجة البكالوريوس في التمريض متابعات الخليج 365 - الجبيل أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية عن وظائف (ممرض مسجل)، لحملة درجة البكالوريوس في التمريض، وفق التفاصيل التالية : – المؤهلات العلمية : بكالوريوس تمريض أو مايعادلها (أساسي) – الخبرات العملية : خبرة لاتقل عن سنة في التمريض ، في أحدى التخصصات التالية ( الجراحة الباطنية ، العناية طويلة المدى ، العناية المركزة للخدج ، العناية المركزة للأطفال ، العيادات الخارجية ، عمليات اليوم الواحد والمناظير). – الاعتمادات والمهارات المطلوبة : ثنائي اللغة [ عربي / إنجليزي ] (أساسي)

تصنيف قائم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( أساسي) – ​مميزات العمل في البرنامج : · رواتب تنافسية · برنامج تمليك المساكن للسعوديين · تعليم الأبناء في مدارس الهيئة الملكية · الصندوق التعاوني للادخار Advertisements · بدل سكن أو سكن عيني مؤثث · بدل نقل · بدل تعيين · التأمين الطبي للموظف وعائلته في المستشفى والمراكز الصحية · إجازة سنوية (36) يوماً · إجازات تعليمية للأطباء. · تدريب داخلي وخارجي – للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). – تفاصيل أكثر ( اضغط هنـا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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