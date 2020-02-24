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2020-02-24 هيئة تنمية الصادرات تعلن عن 6 وظائف إدارية شاغرة بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر (6) وظائف إدارية شاغرة بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض وفق التالي: 1 – مدير أول علاقات العملاء بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق) أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة الحسابات أو إدارة العلاقات. 2 – أخصائي أول التميز المؤسسي بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة عمليات، إدارة جودة)

خبرة 4 سنوات في إدارة العمليات وضمان الجودة وشهادة Lean Six Sigma أو Kaizen. 3 – أخصائي أول تيسير التجارة Advertisements بكالوريوس أو ماجستير (إدارة عامة، إدارة أعمال)

خبرة 4 سنوات في مجال الاستراتيجية والتخطيط ويفضل في قطاع التصدير. 4 – أخصائي تقييم واستشارات المصدرين بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها

لا يشترط الخبرة 5 – مدير الشؤون الإدارية بكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها

خبرة 6 سنوات في الشؤون الإدارية وإدارة المرافق منها 3 سنوات في منصب إداري. 6 – مدير إدارة التواصل المؤسسي بكالوريوس (تسويق) أو ما يعادله

خبرة 6 سنوات في العلاقات العامة والإعلام منها 3 سنوات في منصب إداري. شروط عامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

توفر المهارات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة. – للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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