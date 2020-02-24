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2020-02-24 وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي للعمل في فرع عرعر متابعات الخليج 365 - الشمالية أعلن مصرف الراجحي عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (مدير علاقة)، للعمل في فرع عرعر، وفق التالي: Advertisements – وصف الوظيفة : يتشاور مدير العلاقات مع أصحاب الحسابات الخاصة لتحديد الاحتياجات المصرفية وتحقيق أهدافه وفقًا للخطط المعتمدة.

إنشاء حسابات للعملاء الخاصين الجدد. أرصدة النمو. حل المشاكل.

جمع معلومات العملاء لاستخدامها في التسويق .

متابعة المكالمات مع العملاء من القطاع الخاص أو مقابلتها وجهاً لوجه لضمان رضا العملاء – المتطلبات والمهارات : خبرة من 4 سنوات إلى 12 سنة كحد أقصى

مهارة اللغة الإنجليزية

المهارات الشخصية

اتصالات ممتازة

مهارات البيع

مظهر ممتاز – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ) . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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