وظائف شاغرة لدى فروع شركة مازولا

2020-02-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مازولا، المتخصصة بمجال إنتاج‏ وصناعة المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية، وينبع.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مندوب مبيعات (عدد 3 وظائف/ الوسطى، والشرقية، والشمالية): شهادة الدبلوم في تخصصات: (المبيعات، والتسويق).

– مساعد إداري (للسعوديين/ ينبع): شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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