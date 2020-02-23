وظائف شاغرة : برواتب مجزية| مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات بشركة بريجو للصناعات الغذائية

نتابع تقديم جديد الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، حيث تعلن شركة بريجو للصناعات الغذائية “3 شارع خالد بن الوليد – مساكن شيراتون بجوار مسجد أبو بكر الصديق الدور السادس” عن حاجتها إلي شغل مئات الوظائف الشاغرة لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى حملة الابتدائية ولغير الحاصلين على مؤهل، للعمل فورا بفروع الشركة، وننشر الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة بريجو للصناعات الغذائية

مطلوب عدد 20 مساعد مدير، مؤهل عالي أو متوسط، خبرة لا تقل عن سنة، و الراتب حسب المقابلة. ، مطلوب عدد 20 مشرف مطعم، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات. مطلوب عدد 50 عامل مخازن، مؤهل لا يقل عن ابتدائية، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 50 عامل إنتاج، مؤهل لا يقل عن ابتدائية، براتب 2400 جنية مطلوب عدد 20 شيف جزارة، مؤهل لا يقل عن ابتدائية براتب 3500 جنية مطلوب عدد 20 شيف شاورما، مؤهل لا يقل عن ابتدائية براتب 3500 جنية مطلوب عدد 200 عضو فريق، ويشترط أن يقرأ ويكتب، براتب 2650 جنية مطلوب عدد 50 شيف شواية، يشترط أن يقرأ ويكتب براتب 3150 جنبة

شروط ومزايا وطرق التقديم للوظائف:-

ولجميع الوظائف يشترط أن لا يزيد السن عن 36 سنة، و توفر شركة بريجو للصناعات الغذائية تأمينات صحية واجتماعية ووجبات، وسكن للمغتربين، كما توفر وسائل مواصلات لعمال المخازن والإنتاج و الشيفات، ودورات تدريبية.

وظائف آخري:-

ولمن يرغب يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو التواصل مع الشركة من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 01019406840 – 01020234787 – 01068872881 – 01013392880