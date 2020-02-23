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وظائف إدارية شاغرة بهيئة الصادرات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول علاقات العملاء (عدد وظيفتين).
– أخصائي أول التميز المؤسسي.
– أخصائي أول تيسير التجارة (عدد وظيفتين).
– أخصائي تقييم واستشارات المصدرين.
– مدير الشؤون الإدارية.
– مدير إدارة التواصل المؤسسي.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2020م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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