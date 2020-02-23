وظائف شاغرة للجنسين بفروع جامعة الملك سعود الصحية

2020-02-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وإدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في محافظة الأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاضر في المعلوماتية الصحية (عدد وظيفتين للرجال/ الرياض).

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– مشغل رسومات ثانٍ (للنساء/ الرياض).

– مساعد إداري ثالث (للنساء/ الرياض).

– مراقب سلامة (للنساء/ الأحساء).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 جمادى الآخرة 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 12 رجب 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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