وظيفة نسائية شاغرة في كلية الآداب بجامعة المؤسس

2020-02-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة (معيد) شاغرة للطالبات عدد (1)، والمخصصة لقسم اللغات الأوروبية وآدابها تخصص (اللغة الفرنسية) للعام الدراسي 1441هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص اللغة الفرنسية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألّا يقل تقديرها في البكالوريوس عن جيد جدًا.

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– أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

– ألّا يتجاوز عمرها (30) سنة.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة التوفل أو IELTS.

– أن تكون حاصلة على درجة القدرات للجامعيين.

– ألّا تكون حاصلة على البكالوريوس وهي على رأس العمل

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمد وشهادات الدورات والدبلومات إن وُجدت إلى مكتب سكرتارية مشرفة قسم اللغات الأوروبية وآدابها بمبنى الجوهرة غرفة رقم (136)، أو على العنوان البريدي 42803 ص.ب (21551)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك اعتبارًا من تاريخ 29 / 6 / 1441هـ إلى 29 / 7 / 1441هـ، خلال الدوام الرسمي.

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