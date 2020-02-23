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2020-02-23 شركة دار الرياض تعلن عن توفر 52 وظيفة شاغرة للعمل في مدينة الرياض ومحافظة المجمعة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية عن توفر 52 وظيفة شاغرة ، للعمل بالشركة في مدينة الرياض و محافظة المجمعة ، وذلك وفق المسميات التالية : Advertisements المفتش الهيكلي

أخصائي ضمان الجودة / مراقبة الجودة

أخصائي الصحة والسلامة والبيئة

مهندس كهرباء (تيار منخفض / شبكات)

مهندس كهرباء أول (التيار المنخفض / الشبكات)

مهندس تخطيط وجدولة

مفتش الصحة والسلامة والبيئة

مساح أراضي

مفتش ميكانيكي

المفتش الكهربائي

المفتش المعماري

مساح الكميات

مهندس معماري

مهندس ميكانيكي

مهندس كهرباء

مهندس إنشائي

مهندس مدني

مهندس ميكانيكي

مهندس كهرباء

مهندس معماري كبير

مهندس مدني أقدم

مهندس إنشائي أول

مدير المنطقة

مدير الموقع

مهندس مواد

كبار مهندس المناظر الطبيعية

منسق المشروع

مدير الإنشاءات – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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