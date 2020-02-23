شكرا لقرائتكم شركة ديل تبدأ برامج الخريجين المنتهية بالتوظيف بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-23 شركة ديل تبدأ برامج الخريجين المنتهية بالتوظيف بالرياض رواتب تنافسية ومكافآت سنوية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة ديل تكنولوجيز (Dell Technologies Inc) عن بدء التقديم في برامج الخريجين المنتهية بالتوظيف (للرجال والنساء) بقسم المبيعات التجارية وحلول المؤسسات في مدينة (الرياض) للخريجين الجامعيين (بكالوريوس أو ماجستير) وفق التالي : – التخصصات المتاحة : Advertisements المبيعات

التسويق

المحاسبة

إدارة الأعمال

علوم الحاسب

تقنية المعلومات

الهندسة الصناعية

هندسة النظم

هندسة البرمجيات

هندسة الشبكات – حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات أعلاه أو ما يعادلها.

– حديث التخرج (لم يمضي على تخرج أكثر من 3 سنوات).

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– معرفة واهتمام في مجال المبيعات أو تقنية المعلومات. – مزايا البرامج : رواتب تنافسية.

مكافآت سنوية.

مزايا ومنافع للموظفين على مستوى عالمي.

فرص نمو وتطوير لا مثيل لها.

بيئة عمل جذابة ومجزية. – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ) . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة ديل تبدأ برامج الخريجين المنتهية بالتوظيف بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.