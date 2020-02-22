وزارة الدفاع تعلن عن وظائف للرجال بعدة تخصصات

2020-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد ( 4 ) وظائف (للرجال ) بعدة تخصصات، للعمل بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة على النحو التالي:

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العدد مسمى الوظيفة المؤهل الخبرة 2 علاقات عامه وإعلام بكالوريوس علاقات عامة وإعلام سنتان 2 مترجم لغة إنجليزية بكالوريوس لغة إنجليزية ٥ سنوات

وأضافت وزارة الدفاع أن على الراغبين في شغل هذه الوظائف التقدم على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، وذلك اعتباراً من تاريخ الأحد 1441/06/29هـ إلى تاريخ 1441/07/05هـ.

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