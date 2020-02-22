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شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تعلن عن وظائف للرجال بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الدفاع تعلن عن وظائف للرجال بعدة تخصصات
بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد ( 4 ) وظائف (للرجال ) بعدة تخصصات، للعمل بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة على النحو التالي:
|العدد
|مسمى الوظيفة
|المؤهل
|الخبرة
|2
|علاقات عامه وإعلام
|بكالوريوس علاقات عامة وإعلام
|سنتان
|2
|مترجم لغة إنجليزية
|بكالوريوس لغة إنجليزية
|٥ سنوات
وأضافت وزارة الدفاع أن على الراغبين في شغل هذه الوظائف التقدم على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، وذلك اعتباراً من تاريخ الأحد 1441/06/29هـ إلى تاريخ 1441/07/05هـ.
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