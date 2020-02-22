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2020-02-22 أمانة الرياض تدعو الخريجين للتقدم لشغل 81 وظيفة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام متابعات الخليج 365 - الرياض دعت أمانة منطقة الرياض الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الهندسية والإدارية)، الراغبين في التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (اضغط هنا) . Advertisements وأوضحت الأمانة، أن إجمالي الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (81) وظيفة شاغرة موزعة على النحو التالي : المرتبة – السادسة (8 وظائف)

المرتبة – السابعة (42 وظيفة)

المرتبة – الثامنة (24 وظيفة)

المرتبة – التاسعة (7 وظائف) – الفترة الزمنية للتقديم : من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد 29 / 6 / 1441 هـ

حتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم السبت 5 / 7 / 1441 هـ

فترة التقديم مستمرة خلال 24 ساعة زمنية خلال الفترات الزمنية المحددة تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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