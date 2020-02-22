وظائف بـ شركة بيبسيكو العالمية بالرياض والدمام

2020-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة بيبسيكو العالمية (شركة أمريكية متعددة الجنسيات) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، للعمل في الشركة بالمملكة العربية السعودية في مدينتي (الرياض، والدمام)، لحملة درجة الدبلوم فما فوق، وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتوفرة:-

1- مدير مالي أول – سلسلة التوريد (الرياض):

– درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المالية، المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

– شهادات مهنية في مجال المالية، مثل (ACMA / CMA or MBA).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، وبرامج SAP.

– لين 6 سيجما (Six Sigma).

2- مُشرف استيراد (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (سلسة التوريد) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات تفاوض عالية.

– مهارات قيادية عالية.

3- مُشرف الموارد البَشرية (الرياض):

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة شؤون الموظفين والموارد البشرية.

– إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

4- وظائف لطلبة وحديثي التخرج من كلية إدارة الأعمال (الرياض):

– لطلبة المرحلة الجامعية (كلية إدارة الأعمال)، أو الخريجين الجُدد ولديهم خبرة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.

– التخصصات المطلوبة (إدارة الأعمال، التسويق، المالية، المحاسبة، الموارد البشرية، أو ما يعادلها).

5- وظائف لطلبة وحديثي التخرج من كلية الهندسة (الرياض):

– لطلبة المرحلة الجامعية (كلية الهندسة)، أو الخريجين الجُدد ولديهم خبرة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.

– التخصصات المطلوبة (التخصصات الهندسية، سلسلة التوريد، أو ما يعادلها).

6- مُشرف الرواتب (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

7- مُنسق الخزانة وأمانة الصندوق (الرياض):

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

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8- مُشرف الموارد البَشرية (الدمام):

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في إدارة شؤون الموظفين والموارد البشرية.

– إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

تاريخ التقديم :-

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

روابط التقديم :-

1- مدير مالي أول – سلسلة التوريد (الرياض):

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2- مُشرف استيراد (الرياض):

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3- مُشرف الموارد البشرية (الرياض):

اضغط هنا

4- وظائف لطلبة وحديثي التخرج من كلية إدارة الأعمال (الرياض):

اضغط هنا

5- وظائف لطلبة وحديثي التخرج من كلية الهندسة (الرياض):

اضغط هنا

6- مُشرف الرواتب (الرياض):

اضغط هنا

7- مُنسق الخزانة وأمانة الصندوق (الرياض):

اضغط هنا

8- مُشرف الموارد البَشرية (الدمام):

اضغط هنا

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