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وظائف لدى طيران الإمارات في جدة والظهران
متابعات الخليج 365 – جدة
أعلنت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالشركة في محافظة جدة ومدينة الظهران، بالمسميات التالية (تنفيذي مبيعات أول، وتنفيذي مبيعات، ومُمثل أول مبيعات وخدمة العملاء)، وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه
الوظائف المتوفرة:-
1- تنفيذي مبيعات أول (جدة):
– درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المبيعات، إدارة الأعمال).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذي صلة.
2- تنفيذي مبيعات (جدة):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المبيعات بقطاع السفر والسياحة.
3- مُمثل أول مبيعات وخدمة العملاء (الظهران):
– درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المبيعات، إدارة الأعمال).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.
تاريخ التقديم :-
مُتاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
رابط التقديم :-
1- تنفيذي مبيعات أول (Senior Sales Executive) (جدة):
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2- تنفيذي مبيعات (Sales Executive) (جدة):
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3- مُمثل أول مبيعات وخدمة العملاء (Senior Customer Sales & Service Agent) (الظهران):
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