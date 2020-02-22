بوبا للتأمين تعلن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني

2020-02-22

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني لطلبة البكالوريوس والماجستير ، حيث يقام برنامج التدريب التعاوني في شركة بوبا للتأمين بمدينة (جدة).

ويهدف البرنامج، إلى توفير فرصة لتطبيق المعرفة والمهارات الأكاديمية في بيئة مهنية مع توفير الدعم من خلال التواصل مع المهنيين في مجال دراستهم وتجربة الأنشطة المهنية بالعمل في مشاريع مهمة ومبتكرة بدوام كامل داخل الأقسام المختارة، وذلك وفق التفاصيل التالية:

Advertisements

– التخصصات المطلوبة :

تخصص الهندسة الصناعية،

تخصص الاقتصاد،

تخصص المالية،

تخصص المحاسبة،

تخصص التسويق،

تخصص إدارة الأعمال،

تخصص العلوم الأكتوارية،

تخصص الرياضيات المالية،

تخصص علوم الحاسب،

تخصص تقنية المعلومات.

– الشروط:

– سعودي الجنسية.

– يدرس حاليا للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات أعلاه أو ما يعادلها.

– إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام مايكروسوفت أوفيس.

– مهارات في التعامل والتعاون والعمل ضمن فريق.

– مهارات في التفكير التحليلي والقيادي.

– الأفضلية لذوي المعدلات المرتفعة.

– للتقديم من خلال طريق الرابط (اضغط هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر