وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

2020-02-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني العلاج التنفسي (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الرعاية التنفسية.

– أخصائي علاج تنفسي (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (العلاج التنفسي، أو تقنية أمراض القلب والأوعية الدموية).

Advertisements

– مشغل محطة أول (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

– مشرف تشغيل المخازن الطبية (المدينة المنورة): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة الصحية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر