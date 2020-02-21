وظائف صحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

2020-02-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب الأمراض الجلدية: شهادة الماجستير فأعلى في تخصص الأمراض الجلدية.

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– أخصائي عناية مركزة حديثي الولادة: شهادة الماجستير في تخصصات: (حديثي الولادة، أو الأطفال).

– طبيب أسنان عام: شهادة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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