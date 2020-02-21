وظائف هندسية وبحثية وإدارية شاغرة بجامعة كاوست

2020-02-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وبحثية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. كبير أخصائي سلامة المختبر: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

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. عالم- البروتينات: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (علم الأحياء، الكيمياء الحيوية)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي تسويق المحتوى: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، أو الاتصالات، أو الصحافة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

. أخصائي أول الخدمات الداخلية: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (العدالة الجنائية، القانون)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2020م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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