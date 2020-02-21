13 وظيفة شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

2020-02-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف التميز في التصنيع (الجبيل).

. مهندس- صيانة المعدات (الجبيل).

. مدير- العمليات الفنية وتحسين الأعمال (جازان).

. مدير- إدارة جدولة المشاريع (جازان).

. مهندس- عمليات المصنع (الجبيل).

. مهندس أول- كهرباء (جازان).

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. أخصائي أول- مركز البيانات (الجبيل).

. فني صيانة- الكهرباء والأجهزة (جازان).

. مشرف- الصيانة (جازان).

. فني ثالث صيانة معدات- الكهرباء والأجهزة (جازان).

. أخصائي أول- تقنية المعلومات (الجبيل).

. أخصائي أعمال الموارد البشرية (الرياض).

. أخصائي ثاني التكامل- إدارة المشاريع (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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