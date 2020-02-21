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وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة ساتورب
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– أخصائي العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.
– المستشار التقني للأمن: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العدالة الجنائية، علوم الشرطة)، أو ما يعادلها.
– قائد فريق المعدات الدوارة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
– رئيس فريق مكافحة الحرائق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن الصناعي، أو الهندسة).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا)
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