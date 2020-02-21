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وظائف هندسية شاغرة لدى نسما القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة “نسما وشركاه” في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس موقع- مدني.
. مهندس مشروع- مدني.
. مدير الموقع- مدني.
. مدير البناء- الكهرباء والهندسة.
. مدير البناء- الصناعي.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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