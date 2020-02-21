وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مصفاة ساسرف

2020-02-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كبير أخصائي التدريب والتطوير.

. مراقب مالي.

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. محلل- التصميم.

. مهندس تخطيط- الصيانة.

. محلل- التعويضات والفوائد.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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