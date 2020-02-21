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5 وظائف للرجال بشركة السلام لصناعة الطيران عبر طاقات
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران عن توفر ( 5 ) وظائف شاغرة (للرجال)، من حملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، للعمل في الشركة بمدينة الرياض بمسمى (مهندس ميكانيكي)، وذلك من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وفق التالي :
– الشروط:
- سعودي / سعودية الجنسية.
- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / هندسة ميكانيكية.
- لا يشترط توفر خبرة.
- اللغات الإنجليزية : متقدم.
– وصف التدريب :
دراسة المعدات والنظم الميكانيكية وتصميمها، وتقديم المشورة بشأن النواحي الميكانيكية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة.
– المهام التدريبية :
إدارة المشاريع : إدارة تركيب المعدات والنظم، وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.
إجراء الأبحاث : وضع نظريات جديدة وتعزيز الأساليب الحالية في هذا المجال.
تصميم المعدات والنظم : تصميم المعدات والنظم، وتحديد معايير الأداء والجودة.
ضمان الصحة والسلامة : وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة والصحة العامة، والإشراف على تنفيذها.
مباشرة أعمال الصيانة : مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.
– للمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنــا ).
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