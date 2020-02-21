شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تعلن عن وظائف موسمية للرجال والنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-21 شؤون الحرمين تعلن عن وظائف موسمية للرجال والنساء متابعات الخليج 365 – مكة المكرمة أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر بعض الوظائف الموسمية المؤقتة للرجال والنساء وذلك للعمل بالمسجد الحرام لعام 1441 هـ. Advertisements ويبدأ موعد التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 1 /7 /1441هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 17 /7 /1441هـ. وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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