وظيفة إدارية شاغرة في كلية محمد بن سلمان للإدارة

2020-02-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”، عبر موقعها الإلكتروني، وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير برنامج الماجستير في الإدارة”؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

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وأبرزت إدارة الكلية، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة الماجستير في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2020م.

وأفادت إدارة الكلية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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