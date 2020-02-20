شكرا لقرائتكم 100 وظيفة للرجال عبر طاقات في الرياض والدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-20 100 وظيفة للرجال عبر طاقات في الرياض والدمام متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت شركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المجدودة (ساهر) عن توفر 100 وظيفة شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة بمسمى مدخل بيانات، وذلك حسب طريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتوفرة: مدخل بيانات- المنطقة الرياض- 50 وظيفة. مدخل بيانات- المنطقة الدمام- 50 وظيفة. المؤهل المطلوب: Advertisements ثانوية عامة أو ما يعادلها. الراتب: 5000 ريال. رابط التقديم : التقديم بالرياض :- اضغط هنا التقديم بالدمام :- اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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