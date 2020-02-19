وظائف شاغرة للجنسين بالخدمات الصحية للهيئة الملكية

2020-02-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. نائب أول/ مسجل- جراحة الأطفال.

. استشاري الجهاز الهضمي بالغين.

. نائب أول/ مسجل- أمراض المسالك البولية.

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. أخصائي مكافحة العدوى.

. استشاري جراحة الثدي والجراحة العامة (للنساء).

. استشاري- جراحة عامة.

. فني مختبر الأسنان.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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