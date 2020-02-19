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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة موبايلي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف التدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والمالية، والمحاسبة، والاقتصاد، والإدارة).
– مدقق حسابات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
– مدير التدقيق التنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).
– مدير التدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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