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2020-02-19 وظائف بـ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن وظائف شاغرة بمسمى (باحث قانوني)، وفق التفاصيل التالية: المهام والمسؤوليات: 1- جدولة مواعيد القضايا والأعمال التي يكلف بها 2- دراسة المعاملات القانونية المحالة إليه 3- صياغة المذكرات القانونية ولوائح الادعاء ومذكرات الدفاع في القضايا 4- المرافعة أمام الجهات القضائية فيما يكلف به من قضايا 5- إدارة ملفات ووثائق وبيانات القضايا بالإدارة 6- التأكد من تدفق المعلومات داخل الإدارة بما يضمن تحقيق العمل التكاملي 7- القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها وتتعلق بطبيعة عمله المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس قانون / أنظمة / شريعة – التقدير لا يقل عن جيد – الخبرة: يفضل لديه خبرة من سنة إلى 3 سنوات Advertisements المهارات المطلوبة: 1- الاتصال والتنسيق الفعال 2- الإلمام بشكل جيد بأنظمة المملكة واللوائح ذات العلاقة 3- مهارة إدارة الوقت، السرعة في إنجاز الأعمال بكفاءة 4- استخدام تطبيقات الحاسب الآلي 5- التفكير التحليلي 6- القدرة على حل المشاكل 7- التكيف والمرونة 8- الابتكار والإبداع 9- العمل في فريق اللغات المطلوبة: اللغة الإنجليزية. • للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ) في موعد أقصاه 25/ 2/ 2020م المقبل. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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