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2020-02-19 وظائف شاغرة للرجال بـ الهيئة العامة للإحصاء متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (سائق) للرجال، وفق التفاصيل التالية: وصف الوظيفة: قيادة السيارة- توصيل ما يطلب منه أشخاص أو مراسلات. المهام والمسؤوليات: – قيادة السيارة لإنجاز الأعمال التي يكلف بها. – المحافظة على السيارة من خلال تنظيفها وتفقدها من ناحية التأمين والترخيص والزيت. – توزيع البريد اليومي. – تأدية ما يسند إليه من أعمال مماثلة. المؤهلات العلمية: Advertisements – الشهادة الثانوية وأعلى. – خبرة سنتين وأعلى في نفس المجال. – إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة. الكفاءات والمهارات: مهارات ذهنية (الدقة- قوة الملاحظة- سرعة البديهة). مهارات إدارية واجتماعية (التخطيط- التنظيم- إدارة الوقت- الاتصال). الشروط: – لديه رخصة قيادة. – عدم وجود إعاقات تمنع من قيادة السيارة. – المعرفة التامة بمدينة الرياض ومواقع الجهات الحكومية. للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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